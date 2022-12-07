مجلس العلماء في إندونيسيا لأمريكا: إذهبي إلى الجحيم مع الاستثمارات والمساعدات

هاجم رئيس مجلس العلماء في إندونيسيا أنور عباس، تصريحات السفير الأمريكي في بلاده، سونغ يونغ كيم، التي دعا فيها إلى احترام حقوق "المثليين" و"المثليات" في إندونيسيا، عقب صدور قرار بتجريم تلك العلاقات في البلاد.

ورغم تحذيرات السفير الأمريكي، أقرت إندونيسيا، يوم أمس الثلاثاء، قانونا جنائيا جديدا يحظر ممارسة الجنس بين الشريكين غير المتزوجين، كما أن القوانين المحلية في البلاد، تمنع الزواج من نفس الجنس.

كما رفض مجلس العلماء، في أوائل ديسمبر، زيارة المبعوثة الأمريكية لقضايا المثليين جيسيكا ستيرن، وقارنتها وزارة الخارجية الإندونيسية بالضيف الجاهل.

ودعا السفير الأمريكي، السلطات الإندونيسية إلى احترام حقوق المثليين والمثليات ومجتمع الميم، مشيرا إلى أن القانون الجنائي الجديد يمكن أن يكون له تاثير مستقبلي على الاستثمارات في إندونيسيا، وفقا لموقع Detik.

ورد عباس على دعوات السفير الأمريكي، قائلا: "إذا استمرت الولايات المتحدة، في فرض مواقفها وجهات نظرها بهذه الطريقة، فإننا نقول لها: إذهبي إلى الجحيم مع الاستثمارات والمساعدات"

واعتبر عباس أن تلك الدعوات الأمريكية، تحمل نبرة التهديد لإندونيسيا، وتريد من خلالها إجبار الشعب الإندونيسي على التسامح مع ممارسات مجتمع الميم.

وقال عباس: "إن انتقادات واشنطن لبلادنا، تفتقر إلى الود وعدم الاحترام لإندونيسيا كدولة ذات سيادة ودينية ومثقفة".