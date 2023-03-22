مجلس النواب الأردني يصوت على طرد السفير الإسرائيلي

البوابه - قام مجلس النواب الأردني بالموافقة على مقترح طرد السفير الإسرائيلي من عمان جراء تصريحات وتصرفات بتسلئيل سموتريتش وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي العنصرية تجاه الأردن وفلسطين.

وطالب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال جلسة المجلس الأربعاء الحكومة الأردنية بإجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة لما يُسمى "إسرائيل" التي تضم حدود المملكة الأردنية الهاشمية وكذا الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد توفيق كريشان نائب رئيس الوزراء أن خارطة الأردن لا يرسمها إلا الأردنيون، مشددا على أن الأردن عصي على المؤامرات كافة بقيادته الهاشمية.

وشدد أعضاء في البرلمان الأردن على رفضهم لما جاء من أفعال الوزير الإسرائيلي، ومشيرين إلى أن ما قام به الوزير المتطرف ينم عن غطرسة إسرائيلية لا تحترم المعاهدات والمواثيق الدولية.

كما طالب النواب الأردنيون خلال جلستهم الحكومة بالتحرك لمواجهة هذه التصرفات التي وصفوها بالرعناء.

وكان بتسلئيل سموترتيش وزير المال الإسرائيلي ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" صرح الأحد الماضي خلال مشاركته بأمسية في العاصمة الفرنسية باريس قائلا: "لا يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني، فهو اختراع وهمي لم يتجاوز عمره 100 سنة".

وتأتي تصريحات سموترتيش عقب شهر على تحريضه على الشعب الفلسطيني، عندما دعا إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية في قضاء نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وفي سياق ذي صلة تدرس الإمارات العربية المتحدة أيضا خفض مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى إسرائيل على خلفية تصريحات بتسلئيل سموتريتش وزير المال الإسرائيلي، الذي نفى من خلالها وجود الشعب الفلسطيني.

وقامت وزارة الخارجية الإماراتية بالطلب من محمد الخاجة السفير الإماراتي لدى إسرائيل عدم مقابلة أي مسؤول حكومي إسرائيلي، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

نائب يدوس علم إسرائيل

داس النائب في البرلمان الأردني اسماعيل المشاقبة على علم الاحتلال الإسرائيلي خلال دخوله لحضور الجلسة اليوم الأربعاء.