مجلس النواب الأمريكي يؤيد قرارا يعترف بالإبادة الجماعية للأرمن

أيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة قرارا يعترف بأن عمليات القتل الجماعي التي تعرض لها الأرمن قبل 100 عام إبادة جماعية في تصويت رمزي وإن كان تاريخيا من المرجح أن يؤدي إلى تفاقم التوتر مع تركيا.

ووافق المجلس الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية 405 أصوات مقابل 11 صوتا على القرار الذي يؤكد أن سياسة الولايات المتحدة التي تعتبر مقتل 1.5 مليون أرمني على يد الإمبراطورية العثمانية خلال الفترة من 1915 إلى 1923 إبادة جماعية.

وانتقد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تصويت النواب الأمريكي، واصفا القرار بأنه “بلا قيمة”.

وقال أوغلو على تويتر إن تركيا أحبطت “لعبة كبرى” بهجومها في شمال شرق سوريا وإن تحرك مجلس النواب الأمريكي يهدف للانتقام.

وأضاف “هؤلاء الذين فشلت مشاريعهم تحولوا صوب (اتخاذ) قرارات عفا عليها الزمن. الدوائر التي تعتقد بأنها ستنتقم بهذه الطريقة هي على خطأ. هذا القرار المخزي من قبل أشخاص يستغلون التاريخ في السياسة لا أهمية له بالنسبة لحكومتنا وشعبنا”. (رويترز)