مجلس النواب الليبي يدعو لتوحيد المؤسسة العسكرية

دعا مجلس النواب الليبي في بيان له، الأربعاء، اللجنة العسكرية 5+5 إلى الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية لضمان أمن واستقرار البلاد وتأمين حدودها وصون سيادتها.

جاء ذلك في بيان أصدره تعليقا على الأوضاع في دولة تشاد المجاورة لحدود ليبيا، موضحا أن هذه الأحداث قد يترتب عليها زعزعة للأمن أو عمليات نزوح بالمنطقة.

وأهاب المجلس بكافة الجهات المختصة بحماية البلاد وأمنها من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، إلى حكومة الوحدة الوطنية لاتخاد خطوات عاجلة وحازمة من أجل تأمين وحماية البلاد وحدودها الجنوبية.

وكان العديد من المسؤولين قد حذروا في وقت سابق من مخاطر تنتظر الجنوب الليبي قد تصل إلى تقسيمه أو السيطرة عليه بشكل معلن من قبل المعارضة المسلحة والجماعات المتطرفة في تشاد.