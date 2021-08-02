مجلس النواب الليبي ينفي مقتل رئيسه عقيلة صالح بحادث سير

نفى مجلس النواب الليبي أنباء ترددت الاثنين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بمقتل رئيسه عقيلة صالح جراء حادث سير.

وقال المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان على صفحته الرسمية في "فيسبوك" انه ينفي "كافة الأخبار العارية عن الصحة التي تناقلتها بعض الوسائل الإعلامية وصفحات المواقع التواصل الاجتماعي حول "تعرض فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح لحادث سير أدى لوفاته".

واكد المركز أن "فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بصحة جيدة". مدينا ومستنكرا "تناقل هذه الشائعات والأخبار الزائفة ويطالب كافة وسائل الإعلام باستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية".