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مجلس النواب المصري يتلقى اقتراحات لتعديل الدستور تشمل زيادة الفترة الرئاسية

مجلس النواب المصري يتلقى اقتراحات لتعديل الدستور تشمل زيادة الفترة الرئاسية
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