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مجلس الوزراء الأردني يتخذ قرارات إيجابية بشأن أبناء قطاع غزة في المملكة

مجلس الوزراء الأردني يتخذ قرارات إيجابية بشأن أبناء قطاع غزة في المملكة
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