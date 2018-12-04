مجلس الوزراء الأردني يتخذ قرارات إيجابية بشأن أبناء قطاع غزة في المملكة

عمر الرزاز

اتخذ مجلس الوزراء الأردني برئاسة عمر الرزاز، الاثنين، قرارات بشأن مطالب أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.

وقررت السلطات الأردنية السماح لربّ الأسرة من أبناء قطاع غزة الحامل لجواز السفر الأردني المؤقت (سنتين أو خمس سنوات)، من فاقدي حق المواطنة، والمقيم في المملكة بموجب البطاقة البيضاء والذي لا يحمل "لمّ شمل"، بتملّك شقّة في عمارة، أو منزل مستقل مقام على قطعة أرض لا تزيد مساحتها على دونم واحد.

كما يمكن أيضا لتلك الفئة من تملّك قطعة أرض فارغة لغايات بناء للسكن لا تزيد مساحتها على دونم واحد.