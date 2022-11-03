9 ساعات بالتمام والكمال قضتها مجندة اسرائيلية في مطار ايراني من دون توجيه اي سؤال او استفسار عن هويتها وفق ما نقلت قنوات اخبارية عبرية عن قوات لجيش الاحتلال

الحادثة وقعت الخميس الماضي عندما هبطت طائرة قادمة من أوزباكستان في إيران تقل ركاب من بينهم مجندة إسرائيلية تبلغ من العمر 19 عامًا تتكلّم اللغة الروسية، وتخدم في القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي، قالت اسرائيل انها كانت في إجازةٍ لزيارة عائلتها في أوزباكستان.

اضطرت الطائرة القادمة من طقشند الى دبي لتغيير مسارها فجاة والهبوط في مطار شيراز الدولي الايراني بسبب الحالة الصحية لأحد الركاب، وبينما كانت الاسعافات تقدم للراكب العليل، نزل الركاب وارسلو الى صالات الانتظار

على الفور اتصلت المجندة بعائلتها ، الذين نقلو المعلومة الى قيادة جيش الاحتلال ثم تبلغ رئيس الحكومة يائير لابيد حيث قطع بدوره اجتماعا يتعلق بالموافقة على توقيع الحدود البحرية مع لبنان، وكلف جهاز الموساد بتتبع الامر ، حيث اتصل بالمجندة في ايران "وأمرها بإخفاء هويتها الإسرائيلية وعدم التحدث بالعبرية"

التفكير الاسرائيلي وصل الى القول بان ايران لم تكن تعلم بهوية المجندة، وقد تكون علمت بها بعد 9 ساعات اي بعد اقلاع الطائرة من مطار شيراز الدولي .

