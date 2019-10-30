مجهولون يرمون رأس خنزير في موقع بناء مسجد بألمانيا

أقدم مجهولون على وضع رأس خنزير، في موقع إنشاء مسجد بمدينة "شفيلم" بولاية شمال الراين الألمانية.

وقال الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية في ألمانيا، إن الأشخاص المجهولين وضعوا رأس الخنزير في كيس قمامة، عند موقع بناء المسجد وعثر العمال عليه وأبلغوا إدارة المسجد بالحادثة.

وأدان مسؤولو الاتحاد في بيان صدر عنهم، "الاعتداء القبيح" وأشاروا إلى إدانة المسؤولين المحليين في المدينة والسكان الألمان والمسلمين.

وأوضحوا أن أعمال تشييد المسجد تتم بشكل مشترك مع الإدارة المحلية للمدينة، لافيتن إلى أن "الهدف من هذا الاعتداء هو تهديد المسلمين واستفزازهم".

بدورها بدأت الشرطة الألمانية التحقيقات في الحادثة لضبط المنفذين.

وهذا الاعتداء على المساجد والمراكز الإسلامية، ليس الأول في ألمانيا، وقام أشخاص يعتقد أنهم يمينيون متطرفون، بكتابة عبارات عنصرية على جدران مساجد ورسم إشارات الصليب المعكوف.