المزيد من أخبار

1 - 5 من 15

مجهولون يعتدون على مبنى هيئة اذاعة وتلفزيون فلسطين الرسمي بغزة

مجهولون يعتدون على مبنى هيئة اذاعة وتلفزيون فلسطين الرسمي بغزة
2.5 5

اضف تعليق جديد

Avatar
 