مجهولون يعلنون عن كيان مسلح لمواجهة القوات الإماراتية في اليمن

الحركة: "لمواجهه مشروع أولاد زايد ومرتزقتهم وتطهير أرضنا من هذا التواجد"

ظهر تسجيل مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لمسلحين يمنيين ملثمين يعلنون تدشين "الجبهة الوطنية اليمنية لمواجهة ما يسمونه التواجد الإماراتي في اليمن.

ونشر "ياسر اليماني" وهو سياسي وقيادي في حزب الرئيس اليمني الراحل، التسجيل الذي نصب "اليماني" رئيساً لهذه الحركة المسلحة.

وبدأ الفيديو بالنشيد الوطني اليمني، وقرأ أحد الرجال المسلحين بياناً اسماه "رقم واحد" لمواجهة القوات الإماراتية في اليمن.

ويقول البيان إن الحركة موجودة في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، التي شهدت مواجهات يوم الجمعة بين قوات تابعة للإمارات وقبائل مديرية "مرخة السفلى" بعد أن اجتاحت القوات إحدى القرى وقتلت أكثر من 10 بينهم أطفال.

ولم تعلن الحركة عن بدء تنفيذ عمليات عسكرية ضد القوات الإماراتية، وتوجد قاعدة عسكرية إماراتية كبيرة في منطقة "بلحاف" بالمحافظة.

وكتب اليماني في صفحته الشخصية على فيسبوك إن تأسيس الحركة يأتي: دفاعا عن الدين والعرض والأرض وانتصارا للمظلومين والمقهورين في السجون السرية الإماراتية وأخذ بحق دماء الشهداء يتوكل الرجال من أرض اليمن الحرة الأبية ومن أرض شبوه الأبية يبدأ اليوم تدشين العمل في الجبهة الوطنية لمواجهه التواجد الإماراتي".

وقال إن الحركة: "لمواجهه مشروع أولاد زايد ومرتزقتهم وتطهير أرضنا من هذا التواجد".