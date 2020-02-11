مجهولون يغتالون المشرف العام لقناة الرشيد قرب منزله ببغداد

قال مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، إن مسلحين قتلوا المشرف العام لقناة الرشيد، الصحافي نزار ذنون، بهجوم مسلح بمنطقة حي الجامعة في العاصمة بغداد.

وأكد الخبر مجموعة من الإعلاميين في بغداد، بينهم مصادر من داخل قناة الرشيد.

وقالت المصادر أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الإعلامي، عند خروجه من منزله في حي الجامعة بغرب بغداد.

ويأتي هذا الهجوم، عقب هجمات متتالية على وسائل إعلام مؤيدة لنشطاء الحراك في العراق، كان آخرها هجوم ميليشيات مسلحة على مقر قناة "دجلة"، وتخريب ممتلكاتها وطرد موظفيها.

