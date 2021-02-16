مجهولون يغتالون بالرصاص قياديا في"عصائب أهل الحق" الشيعية في بغداد

المهاجمون أطلقوا النار على القيادي في العصائب محمد رحيم الشمري من أسلحة مزودة بكواتم للصوت.

أفاد مصدر أمني عراقي الثلاثاء، أن مسلحين مجهولين اغتالوا قياديا في فصيل “عصائب أهل الحق” الشيعي، بزعامة قيس الخزعلي، في العاصمة بغداد.

وقال نقيب في شرطة بغداد، للأناضول: “مسلحون مجهولون اغتالوا القيادي في عصائب أهل الحق محمد رحيم الشمري، في منطقة الشعلة (شمال غربي بغداد)”.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، أن المهاجمين أطلقوا النار على الشمري من أسلحة مزودة بكواتم للصوت.

وأشار أن أجهزة الأمن طوقت مكان الحادث وبدأت بالتحقيق للوصول إلى الجناة الذين فروا إلى جهة مجهولة قبل وصول قوات الأمن.

ولم يصدر تعقيب رسمي من قبل فصيل “عصائب أهل الحق” (شيعي) على الحادث حتى الساعة (14:50 ت.غ).

و”عصائب أهل الحق” فصيل شيعي نافذ يتزعمه قيس الخزعلي، المقرب من إيران، وهو منضوي تحت مظلة “الحشد الشعبي” التابع رسميا للقوات المسلحة العراقية.

ويأتي حادث الاغتيال بعد يوم من تحذير السياسي الشيعي البارز وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

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