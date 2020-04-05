  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. مجهولون يغتالون قيادي بحزب الله في جنوب لبنان

مجهولون يغتالون قيادي بحزب الله في جنوب لبنان

منشور 05 نيسان / أبريل 2020 - 06:17
محمد علي يونس ملطخ بدمائه
محمد علي يونس ملطخ بدمائه

اغتال مجهولون فجر الأحد، أحد قادة حزب الله في جنوب لبنان، بحسب ما أوردته وكالة "فارس" للأنباء الإيرانية.

وذكرت الوكالة الإيرانية أنه "قبل ساعات اغتيل محمد علي يونس أحد قادة حزب الله في جنوب لبنان من قبل مجهولين"، مضيفة أنه "ليس هناك معلومات إضافية حول كيفية استشهاده، إلا أنه وفقا لمصادر غير رسمية، فقد كان مسؤولا في حزب الله عن ملاحقة العملاء والجواسيس".

ونعى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي القيادي بحزب الله، فيما رجح آخرون أن يكون خلف عملية الاغتيال طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

في حين، لم يعلق حزب الله اللبناني على عملية الاغتيال بشكل رسمي.

 


© 2000 - 2020 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...