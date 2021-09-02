مجهولون يقطعون رأس ويدي شابة ويلقونها في حاوية قمامة قرب دمشق

عُثر الخميس، على جثة مقطوعة الرأس تعود لفتاة في العشرين من عمرها، ملقاة داخل حاوية قمامة في بلدة بريف دمشق الغربي، بحسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقال المرصد ان جثة الشابة جرى العثور عليها "ضمن حاوية قمامة في شارع الكورنيش ببلدة صحنايا بريف دمشق الغربي، وذلك بعد أن جرى فصل رأسها عن جسدها بالإضافة إلى قطع يديها، من قِبل مجهولين".

كما عُثر على جثة امرأة مقتولة بطلق ناري عند مفرق مفرق بكو على طريق الدولي الواصل بين مدينتي الحسكة والقامشلي، دون معرفة أسباب ودوافع القتل، وفق المرصد.

وفي الـ 28 من آب / أغسطس عٌثر على جثة رجل مقتولًا في حي غويران جنوب مدينة الحسكة، بعد يومين من اختطافه وينحدر المواطن من أهالي حي الصالحية دون معرفة أسباب ودوافع القتل حتى اللحظة.