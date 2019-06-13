محادثات الاتحاد الإفريقي مع طرفي الأزمة بالسودان تحرز "تقدما كبيرا"

قالت بعثة الاتحاد الإفريقي المكلفة بمتابعة الشأن السياسي في السودان الخميس، إن النقاشات التي تقوم بها مع طرفي الأزمة في السودان كلا على حدة تتقدم بصورة كبيرة.

وقال محمد الحسن لبات مبعوث الاتحاد في مؤتمر صحافي بمقر البعثة بالخرطوم، أنه متفائل دون إفراط في إحراز تقدم بحسب وكالة الأنباء السودانية(سونا).

وأضاف أن البعثة شكلت فريقا إفريقيا متضامنا بالتعاون مع مستشار رئيس الوزراء الإثيوبي قام بجهود لكنه تجنب الحديث عنها، وأكد مضاعفة الجهود حتى يتم التوصل لاتفاق في مناخ ملائم.

وأشار إلى تشكيل فريق دولي داعم للوساطة الأفريقية منذ أسابيع يضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والترويكا(بريطانيا والنرويج والولايات المتحدة ) وبعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ودول أخرى.

وتابع أن البعثة ضاعفت مجهوداتها في الآونة الأخيرة تجاه أطراف الأزمة السياسية وواصلت الحوار مع كل طرف على حدة لتعزيز المكاسب التي تم تحقيقها قبل وقف التفاوض وتشجيع الأطراف على تجاوز العقبات.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأثيوبي آبي احمد قام زار الخرطوم مطلع الاسبوع للتوسط بين المجلس العسكري ,الذي تولي السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في شهر نيسان/ابريل الماضي ، وقوى إعلان الحرية والتغيير.

كانت قوى الحرية والتغيير اوقفت المحادثات مع المجلس لتسليم السلطة للمدنيين في اعقاب فض اعتصام من جانب قوات أمنية امام مقر الجيش الشهر الماضي.