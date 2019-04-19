محادثات اميريكة اماراتية لـ "تعزيز الاستقرار والازدهار" في المنطقة

وصفت مصادر اعلامية اماراتية ان محادثات وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان مع نظيره الاميركي مايك بومبيو وجون بولتن مستشار شؤون الأمن القومي في البيت الأبيض بناءة وذات قيمة كبيرة

#الامارات71 | عبدالله بن زايد خلال لقاءه بوزير الخارجية الأمريكي ومستشار الأمن القومي: الإمارات ترحب بالتعاون المستمر مع الولايات المتحدة في اليمن لمجابهة الحوثيين المدعومين من إيران وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية



| #الامارات #أمريكا @ABZayed pic.twitter.com/J33KmjIA2l — الإمارات71 (@UAE71news) ١٩ أبريل ٢٠١٩

ويقوم الوزير الاماراتي بزيارة عمل الى العاصمة الاميركية واكدت المصادر ان المحادثات تهدف لتحقيق الازدهار وإشاعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بالاضافة الى ملفات مكافحة الارهاب والحرب في ليبيا واليمن

بحث سمو الشيخ #عبدالله_بن_زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي مع كل من #مايك_بومبيو وزير الخارجية الأميركي، وجون بولتن مستشار شؤون الأمن القومي في #البيت_الأبيض، أوجه التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة #الشرق_الأوسط.#الشارقة24 pic.twitter.com/CNkv7zivy1 — الشارقة24 (@sharjah24) ١٩ أبريل ٢٠١٩

واكدت الامارات وفق ما ورد على دعمها الكامل لملف السلام في اليمن والمساعي من اجل تخفيف الازمة الانسانية في هذا لبلد المنكوب معتبرا ان نشر القوات في الحديدة خطوة بناءة ومفيدة

ولم تتحدث المصادر الاماراتية عن تطرق الوزير الاماراتي لصفقة القرن او السلام في الشرق الاوسط