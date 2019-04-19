محادثات اميريكة اماراتية لـ "تعزيز الاستقرار والازدهار" في المنطقة

منشور 19 نيسان / أبريل 2019 - 06:17
عبدالله بن زايد ونظيره الأمريكي يبحثان مكافحة الإرهاب والتطرف
عبدالله بن زايد ونظيره الأمريكي يبحثان مكافحة الإرهاب والتطرف

وصفت مصادر اعلامية اماراتية ان محادثات وزير الخارجية الاماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان مع نظيره الاميركي مايك بومبيو وجون بولتن مستشار شؤون الأمن القومي في البيت الأبيض بناءة وذات قيمة كبيرة 

ويقوم الوزير الاماراتي بزيارة عمل الى العاصمة الاميركية واكدت المصادر ان المحادثات تهدف لتحقيق الازدهار وإشاعة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بالاضافة الى ملفات مكافحة الارهاب والحرب في ليبيا واليمن 

واكدت الامارات وفق ما ورد على دعمها الكامل لملف السلام في اليمن والمساعي من اجل تخفيف الازمة الانسانية في هذا لبلد المنكوب معتبرا ان نشر القوات في الحديدة خطوة بناءة ومفيدة 

ولم تتحدث المصادر الاماراتية عن تطرق الوزير الاماراتي لصفقة القرن او السلام في الشرق الاوسط 

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