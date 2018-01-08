محادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين

الجنوبية قد اقترحت على الشمالية عقد محادثات عسكرية

أعلنت وزارة الوحدة بكوريا الجنوبية الاثنين، أن المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين ستبدأ بعقد جلسة عامة في الساعة العاشرة صباح الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة بايك تيه-هيون في مؤتمر صحفي دوري عقد اليوم، إن الجلسة العامة للمحادثات ستبدأ في الساعة العاشرة صباح غد، بموجب الاتفاق بين الكوريتين.

وأضاف أن المحادثات المرتقبة ستركز على مشاركة كوريا الشمالية في دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية الشتوية في بيونغ تشانغ.

وقال المتحدث إنه من المتوقع أن يناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك، لتحسين العلاقات بين الكوريتين، وما اقترحه الجانب الكوري الجنوبي في 17 يوليو من العام الماضي بشكل مكثف.

وكانت الحكومة الكورية الجنوبية قد اقترحت في شهر يوليو من العام الماضي على كوريا الشمالية عقد محادثات عسكرية لوقف جميع التصرفات العدوانية في الخط الفاصل العسكري، وعقد اجتماع الصليب الأحمر لمناقشة لم شمل الأسر المشتتة، إلا أن كوريا الشمالية لم ترد على مقترح الجنوب حتى الآن.

وردا على سؤال عما إذا كانت المحادثات ستتطرق إلى القضية النووية الكورية الشمالية، قال المتحدث بايك، إنه يعتقد أنه من غير المناسب التنبؤ بوضع المحادثات وأجندتها.