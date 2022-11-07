محادثات سرية اميركية روسية

كشفت مصادر اعلامية غربية عن مفاوضات ونقاشات سرية بين الولايات المتحدة وروسيا تهدف الى وقف الحرب في اوكرانيا المشتعلة منذ مارس الماضي

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" ان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، قد اجرى مفاوضات سرية ومحادثات مع كبار المسؤولين الروس وتحديدا مع نظيره نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي وكذلك يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي وقالت ان هدف تلك المحادثات عدم الانجرار الى الحرب النووية

ولم تعلق موسكو وواشنطن على تلك الانباء التي تاتي في خضم التقدم الروسي واعتراف الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي برفض روسيا التفاوض معه لانهاء الحرب، فيما تئن اوربا التي لجأت الى استخدام احتياط الغاز لديها منذ بداية الشتاء الامر الذي ينذر بموسم قاسي على القارة العجوز التي لم تفلح محاولات الانعاش الاميركية لتدفئتها

ووفق التقارير فقد سافر سوليفان إلى كييف يوم الجمعة، وتعهد بدعم واشنطن "الثابت والقوي" لأوكرانيا، الا انه انبرى الى الحديث مع الروس