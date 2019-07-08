محادثات فنزويلية في باربادوس بوساطة نرويجية

قالت المعارضة في فنزويلا الأحد إنها ستجتمع مع ممثلين لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو في باربادوس لإجراء محادثات بوساطة نرويجية في إطار جهود حل الأزمة السياسية في البلاد.

وقال زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي اعترفت به أكثر من 50 دولة، إن أي محادثات يجب أن تؤدي إلى حل دائم للأزمة وينبغي ألا يستغلها الحزب الاشتراكي لكسب الوقت.

وقال مكتب غوايدو في بيان: "يقر الشعب الفنزويلي وحلفاؤنا وديمقراطيات العالم بالحاجة إلى عملية انتخابية حرة تتسم بالشفافية وتسمح لنا بتجاوز الأزمة وبناء مستقبل مشرق".

وقالت حكومة النرويج في بيان إن المحادثات ستعقد هذا الأسبوع.

ولا يسيطر غوايدو على أي من مؤسسات الدولة ويرجع هذا إلى حد كبير إلى استمرار الجيش في دعم مادورو.

وأعلن مادورو الشهر الماضي، أن سلطات بلاده، ألقت القبض على المتورطين في محاولة الانقلاب الأخيرة التي خطط لتنفيذها يومي 23-24 حزيران/ يونيو الجاري.

وقال مادورو في خطاب متلفز: "لقد كشفنا ودمرنا واحتجزنا عصابة فاشية إرهابية كانت تخطط لمهاجمة المجتمع الفنزويلي والديمقراطية الفنزويلية، لقد ألقي القبض عليهم، وهم وراء القضبان مع مجموعة كاملة من الأدلة".

وأضاف أنه "على مدار 14 شهرا راقبنا تحركات هذه المجموعة الإجرامية والفاشية"، على حد تعبيره، متهما كلا من الولايات المتحدة وكولومبيا بتمويل الانقلابيين.