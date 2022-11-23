محادثة هاتفية بين نتنياهو ومدون سعودي مشهور (فيديو)

أثار مقطع فيديو، نشره رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتيناهو، يتضمن محادثة هاتفية، بالمدون السعودي الشهير، محمد سعود، عقب فوز المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني، أمس الثلاثاء، غضبا لدى مقاومي التطبيع.

وأرفق نتنياهو تعليقا على مقطع الفيديو، الذي نشره على صفحته الشخصية في "تويتر"، جاء فيه: "هنأت أخي محمد سعود بالفوز المذهل للسعودية في كأس العالم".

ברכתי את אח שלי מוחמד סעוד על הניצחון המדהים של סעודיה היום במונדיאל. תנו בראש @mosaud08 pic.twitter.com/e2Amn50mIT — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 22, 2022

وأعاد المدون السعودي، نشر فيديو الإتصال، على صفحته في "تويتر"، وكتب: "بعون ​​الله، السلام قريب، تحدثت مع رئيس الوزراء المقبل نتنياهو عن قرب السلام والنصر الكبير على الأرجنتين".

בעזרת השם השלום קרוב, דיברתי עם ראש הממשלה הנכנס נתניהו על השלום הקרוב ועל הניצחון הגדול על ארגנטינה 🇮🇱🇸🇦 https://t.co/BIalkEtIoJ — محمد سعود מוחמד סעוד Mohammed Saud (@mosaud08) November 22, 2022

وهاجم مقاومو التطبيع، الحديث الهاتفي بين الناشط السعودي، ونتنياهو، معتبرين أن ذلك، يأتي في سياق تلميع صورة "اسرائيل"، التي تمارس الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد هؤلاء، أن المدون السعودي، لا يعكس نبض الشعوب العربية، بما فيها الشعب السعودي، الذي يرفض التطبيع مع "اسرائيل".

وتمنى نتنياهو خلال الاتصال الهاتفي، الحظ السعيد للمنتخب السعودي، في بطولة كأس العالم، وقال: " أنت تعلم أن الأرجنتين منتخب عظيم وقوي وميسي لاعب عظيم وقوي، مما جعل هذا الانتصار مثيرا للإعجاب، مبروك".

بدوره أبدى المدون "محمد سعود" شكره لنتنياهو، وقال: "أنت رئيس وزراء مسالم، أحبك كثيرا".