محافظ "أربيل" يكشف حجم الخسائر جراء الفيضانات

كشف محافظ أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، أوميد خوشناو، اليوم الأحد، النقاب عن حجم الخسائر والأضرار التي تعرضت لها "أربيل" جراء السيول والفيضانات التي ضربت مختلف مناطق المحافظة.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن "الأضرار شملت 15 منطقة و2509 أسرة و402 منزلا و867 سيارة، و153 محلا تجاريا، بالإضافة إلى مخازن وأسواق ومعارض سيارات".

وأضاف، أن "الأضرار المادية تقدر بـ21 مليار دينار عراقي (15 مليون دولار تقريبا) بالإضافة إلى أن أضرارا كبيرة لحقت بالأراضي الزراعية وشبكات الصرف الصحي والشوارع والأرصفة".

ودعا خوشنا الحكومة الاتحادية في بغداد إلى دعم أربيل من ميزانية الطوارئ.

وكان محافظ أربيل قد أعلن الجمعة، أن 8 أشخاص لقوا مصرعهم بينهم طفلة جراء السيول التي اجتاحت المحافظة.

بسبب الفيضانات اليلة 6 مناطق في اربيل تعرضت للفيضانات و الغرق و ضحايا الفيضانات 8 أشخاص لحد هسة



بەهۆی لافاوی ئەم شەو 6 گەڕەک لە هەولێر بەبەر کەتن و 8 کەس گیانیان لەدەستدا تاکو ئێستا pic.twitter.com/F1DpED6G0S — Bilal kurdi بلال الكردي (@Bilalkurdi111) December 17, 2021