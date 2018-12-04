محافظ البصرة يطارد متظاهرا للإمساك به.. ويوضح (شاهد)

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقطعا مصورا لمحافظ البصرة أسعد العيداني أثناء محاولته الإمساك بعدد من المتظاهرين والاعتداء عليهم بعدما اعترضوا موكبه.



وأظهر المقطع المتداول، اعتراض عدد من المتظاهرين في البصرة موكب المحافظ بعد خروجه من مبنى المحافظة، الأمر الذي أغضبه، حيث ترجل من سيارته وحاول الإمساك بالمحتجين.

وبعد انتشار االفيديو، نشرت عددا من صفحات مواقع التواصل تسجيلا للمحافظ يوضح فيه ما جرى بالقول إن "المتظاهر شتمه وضرب سيارته الخاصة".

وكان مئات المتظاهرين الغاضبين قد اقتحموا، أمس الاثنين، فندقا يقيم فيه نائب رئيس الوزراء العراقي (وزير المالية)، فؤاد حسين، وسط مدينة البصرة جنوبي البلاد؛ احتجاجا على البطالة، بحسب مصدر أمني.



ونشرت مواقع محلية، لحظة دخول المتظاهرين إلى الفندق أثناء مؤتمر صحفي لوزير المالية بحضور المحافظ أسعد العيداني، ما اضطره إلى إنهائه على وجه السرعة.



ومنعت قوات الأمن العراقية، الأحد، عشرات المحتجين من اقتحام السياج الخارجي لحقل "غرب القرنة 2" النفطي في محافظة البصرة، جنوبي البلاد.



والبصرة، مهد احتجاجات شعبية متواصلة على نحو متقطع منذ 9 يوليو/ تموز الماضي، في محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الغالبية الشيعية، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وفرص العمل، ومحاربة الفساد.