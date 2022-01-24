محاكمة ضابطين كويتيين زورا فواتير في صفقة طائرات يوروفايتر

احالت هيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) ضابطين كبيرين بالجيش إلى النيابة العامة بعد التاكد من ارتكابهما جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام تتمثل في تزوير فواتير شراء طائرات يوروفايتر

لواء وعقيد الى القضاء

ونشرت الهيئة على "تويتر" إن الضابطين أحدهما برتبة لواء والآخر برتبة عقيد، مشتبه في إضرارهم الجسيم بالمال العام فيما يتعلق بصفقة طائرات "يوروفايتر".

وكانت مجموعة الصناعات الدفاعية والفضائية الإيطالية ليوناردو أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول أنها سلمت أول طائرتين من طراز "يوروفايتر تايفون" للقوة الجوية الكويتية ضمن طلبية تضم 28 طائرة.

وأشارت الهيئة إلى أنه "تبين بالتحقيقات وجمع الاستدلالات قيام المُبلغ ضدهما بارتكاب عدة مخالفات تسببت بضرر جسيم على المال العام، ذلك بصرف فواتير خاصة بالتضخم للشركة المصنعة فاقت القيمة الإجمالية المتفق عليها في العقد الرئيسي، كون عملية الصرف تمت دون وجود إذن مسبق من الجهات المعنية في وزارتي الدفاع والمالية ودون اعتماد مستندي لذلك الصرف ممّا أثّر على جدول الدفعات المخصص للعقد المذكور".

(نزاهة) تحيل ضباط برتبة لواء وعقيد في الجيش إلى النيابة العامة بتهمة ارتكاب جريمة الإضرار الجسيم بالمال العام، على خلفية البلاغ الذي تقدم به معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع للهيئة #من_أجل_الكويت #نزاهة_الكويت #لنكن_وطن_النزاهة — هيئة مكافحة الفساد (@NAZAHA_GOV_KW) January 24, 2022

الابلاغ عن شبهات الفساد

وأضافت الهيئة أنها "تثمن دور وزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة في الجيش الكويتي في الابلاغ عن شبهات جرائم الفساد وتعاونهم المطلق في مجال توفير كافة البيانات والمستندات".

اقتراح بحجب الثقة عن وزير الدفاع



والثلاثاء الماضي ناقش مجلس الأمة الكويتي استجواب قدمه النائب حمدان العازمي حول عدة اتهامات من بينها مخالفات في صفقة شراء طائرات يوروفايتر إلى جانب "إقحام" المرأة في السلك العسكري وتجاهل الرد على أسئلة نواب البرلمان "والتفريط" في أراضي الدولة وغيرها من الاتهامات، وجميعها ينفيها نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمة جلسة الأربعاء المقبل سيصوت فيها النواب على اقتراح بحجب الثقة عن نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع.