محاكمة كاتب اردني بتهمة "بث الفرقة" بعد مقالات انتقد فيها الملك

وجهت محكمة اردنية للكاتب المعارض عدنان الروسان تهم "الحض على النزاع وبث الفرقة بين عناصر الأمة، وإذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة ومكانتها، وذم هيئة رسمية، وتحقير موظف عام".

وقالت مصادر مطلعة ان الكاتب عدنان الروسان نفى التهم الموجهة له، واصر على رفضها ، الا ان المحكمة قررت توقيفه لمدة اسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا ضواحي العاصمة الاردنية عمان الى يوم الاحد المقبل موعد الجلسة الثانية

وكانت عائلة الروسان قد اعلنت في بيان لها اعتقال الكاتب المعارض الذي تنتقد مقالاته الحكومة وصنّاع القرار الاثنين الماضي من داخل منزله الإثنين.

ولم تصدر الحكومة الأردنية أي تعليق رسمي ، الا ان بعض المقالات اللاذعة للكاتب جرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا تتضمنانتقاده رحلات الملك عبد الله الثاني إلى الخارج وتنديده بـ"المحسوبيات السياسية" وفساد مسؤولين