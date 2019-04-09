محاكمة متهمين بإرسال 1000 سوداني للالتحاق بقوات حفتر

كشفت صحيفة سودانية عن تقديم متهمين أمام القضاء، بعد اتهامهم بمحاولة إرسال نحو ألف شاب سوداني للقتال إلى جانب اللواء المنشق من الجيش الليبي، خليفة حفتر.

وبحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، فإن محكمة جرائم دارفور الكبرى ذكرت أن أحد المتهمين الاثنين ينتمي إلى قبيلة شهيرة، وحاول تجنيد ألف مقاتل؛ من أجل إرسالهم إلى قوات حفتر.

وكشفت القضية في شباط/ فبراير الماضي، عند قبضت السلطات السودانية على المهربين، وبرفقتهم نص الاتفاق الموقع بينهم وبين قبيلة ليبية موالية لحفتر.

وحددت محكمة جرائم دارفور المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم موعدا لبدء محاكمة المتهمين.

وتنص الاتفاقية أن تلتزم قوات حفتر بتدريب المقاتلين وتسليحهم، فيما ضبطت قوات الدعم السريع -بحسب المصادر- بحوزة المتهمين مركبات دفع رباعي ومبالغ مالية بعملة ليبية.