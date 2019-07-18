محاكمة معارضة لأردوغان.. "يعاقبوني بعد خسارة إسطنبول"

اتهمت محكمة تركية احدى المعارضات لنظام الرئيس رجب طيب اردوغان ببث "الدعاية الإرهابية" وذلك خلال استئناف محاكمتها.

ورفضت جنان كفتانجي أوغلو وهي رئيسة حزب المعارضة الرئيسي، الشعب الجمهوري، في محافظة اسطنبول، الاتهامات الموجهة إليها واشارت الى ان النظام يحاكمها بعد ان مني بهزيمة مزدوجه في اسطنبول

وفي حال ادانتها فانه من المرجح الحكم عليها بالسجن 17 عاماً خاصة ان تكم إدانتها بخمس تهم، بينها "الدعاية الإرهابية" و"إهانة رئيس الجمهورية".

وبدأت المحاكمة في حزيران/يونيو بعد فترة وجيزة من خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم انتخابات إسطنبول البلدية لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو. وغالباً ما توصف كفتانجي أوغلو على أنّها مهندسة الحملة الانتخابية المنتصرة.

وقالت أمام مئات من مناصريها عقب الاستماع لها في المحكمة: "هم يعاقبوني بعد خوضي معركة إعادة اسطنبول إلى الشعب.. لن أسكت، سأواصل القتال".

وأضافت "المحاكمة مسار غير شرعي منذ البداية... حزب العدالة والتنمية والحكومة يحاولان تحديد شكل المشهد السياسي عبر الاستعانة بالمحاكم"، بينما كان مناصروها يرفعون لافتات مكتوب عليها: "لن تكوني أبداً وحدك".

وطالب المدعي العام خلال جلسة الاستماع، الخميس، بالسجن لمدة تصل إلى 17 عاماً ضدّ كفتانجي أوغلو، واستعان بتغريدات نشرتها المسؤولة السياسية قبل سنوات لتدعيم لائحته الاتهامية. وحددت المحكمة السادس من أيلول/سبتمبر تاريخاً للجلسة المقبلة.

وعلى الرغم من أن حزب الشعب الجمهوري فاز في انتخابات البلديات في إسطنبول بعد 25 عاما من هيمنة حزب العدالة والتنمية، الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، وأسلافه الإسلاميين، فقد ألغت السلطات التصويت متعللة بمخالفات في العملية الانتخابية وحددت 23 يونيو موعدا لإعادتها.

وقال المسؤول إن العريضة تتهم كفتانجي أوغلو بإهانة الحكومة التركية والرئيس وموظفي الدولة والتحريض على الكراهية والعداء ونشر دعاية لمنظمة إرهابية وأغلب الاتهامات بناء على تغريدات نشرت بين عامي 2012 و2017.

وأضاف أن العريضة أعدت بعد تحقيق استمر ما يزيد عن عام، وتسعى لعقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين نحو ثلاثة أعوام و11 عاما.

وقال المسؤول إن عريضة الاتهام نقلت عن كفتانجي أوغلو قولها في بيان موجه لمكتب الادعاء إن تغريداتها لم تخالف القواعد القانونية لحرية التعبير والانتقاد.

ويأتي اتهام كفتانجي أوغلو في سياق التضييق على قيادات المعارضة، والحد من تحركها ونفوذها قبيل عملية إعادة انتخابات بلدية إسطنبول في 23 يونيو المقبل.

وفاز مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية اسطنبول في اقتراع 23 حزيران/يونيو، في جولة إعادة لاقتراع شهر آذار/مارس الذي فاز به أيضاً وإنّما جرى إلغاء نتائجه إثر تقديم العدالة والتنمية طعوناً.

وكانت جنان كفتانجي أوغلو حاضرة بقوة في حملة إمام أوغلو وتظهر بانتظام إلى جانبه، ما جعل بعض المراقبين يصفونها بأنّها مهندسة الانتصار.