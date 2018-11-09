محاكمة معتقلي الحراك في المغرب امام الاستئناف الاربعاء

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تبدأ الأربعاء امام محكمة الاستئناف في الدار البيضاء محاكمة ناصر الزفزافي ومناصريه في "حراك الريف" التي هزت شمال المغرب في 2016-2017 بعد خمسة أشهر على صدور أحكام بالسجن بحقهم حتى 20 عاما.

كما تبدأ محكمة الإستئناف اعتبارا من الإثنين في الدار البيضاء محاكمة الصحافي حميد المهداوي الذي صدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات مع النفاذ بعد تغطيته للأحداث.

ويقضي 52 من قادة الحراك أحكاما بالسجن حتى 20 عاما أصدرتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حزيران/يونيو الماضي.

وصدر بحق زعيم الحراك وثلاثة من أنصاره عقوبة السجن 20 عاما مع النفاذ يتهمة التآمر للمساس بأمن الدولة.

وقساوة الاحكام أثارت ردود فعل ساخطة في المملكة وتظاهرات للمطالبة بالإفراج عنهم.

وأصدر العاهل المغربي محمد السادس في 22 آب/أغسطس عفوا عن 188 شخصا مرتبط بـ"الحراك" في مناسبة عيد الأضحى، كما أفاد مصدر في المجلس الوطني لحقوق الانسان.

وهزّت الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ"حراك الريف"، مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) على مدى أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت اولى التظاهرات احتجاجا على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.