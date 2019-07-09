محامي الاميرة حصة بنت سلمان: حنونة وطيبة

وصف محامي الأميرة حصة ابنة الملك سلمان عاهل السعودية إن موكلته المتهمة بمحاولة خطف عامل واهانته في احدى الشقق في باريس بانها إنسانة "حنونة ومتواضعة"

وقال ان الاميرة ضحية ادعاءات كاذبة بأنها أمرت أحد حراسها الشخصيين بضرب عامل في شقتها الفاخرة بباريس وذلك عشية محاكمتها غيابيا في العاصمة الفرنسية.

وتنفي الأميرة حصة ارتكاب أي مخالفة. والأميرة حصة (43 عاما) أخت الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية.

وقال محاميها إيمانويل موين إن التحقيق قام على أكاذيب مضيفا أن الأميرة لم تتفوه بمثل هذه الكلام مطلقا.

وقال إن "الأميرة امرأة حنونة ومتواضعة وودودة ومثقفة. القانون السعودي، وضمان أمن الأميرة، يحظر التقاط أي صورة للأميرة".

ومن المقرر محاكمة الأميرة حصة غيابيا يوم الثلاثاء 9 يوليو 2019 بتهمة التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح، والتواطؤ لخطف عامل مصري المولد كان يقوم بعمليات تجديد في مقر إقامة والدها بمنطقة فوش الراقية في سبتمبر أيلول 2016.

وطبقا للائحة الاتهامفقد أبلغ العامل أشرف عيد الشرطة أن الحارس الشخصي قيد يديه وقام بلكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي الأميرة بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.

وأجري تحقيق رسمي مع الحارس للاشتباه بارتكابه عنفا مسلحا وسرقة واحتجاز شخص رغما عنه وتم رفض دفعه كفالة في أول أكتوبر تشرين الأول 2016.وقال عيد للشرطة إنه تعرض للضرب وإن الأميرة حصة عاملته وكأنه كلب وقالت له" سوف تعرف كيف تخاطب أميرة وكيف تخاطب الأسرة المالكة".

وصدر أمر اعتقال دولي بحق الأميرة حصة في نوفمبر تشرين الثاني 2017.