محامي نتانياهو "متورط" في قضية فساد

كدت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، أنها تمتلك أدلة تفيد تورط ديفيد شيمرون، محامي رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في قضية فساد وتبييض أموال.

ويشمل الملف مشتبها بهم في قضية فساد مفترضة بشأن بيع ألمانيا لإسرائيل غواصات عسكرية من العملاق الصناعي الألماني "تيسين كروب".

وتشتبه الشرطة الإسرائيلية أيضا بتورّط ديفيد شاران، الرئيس السابق لمكتب رئيس الوزراء، في القضية.

وفي يونيو الماضي، استجوبت الشرطة الإسرائيلية نتانياهو، ضمن تحقيق خاص بصفقة قيمتها مليارا دولار، تتعلق ببيع 3 غواصات ألمانية من صنع شركة "تيسن كورب" إلى إسرائيل.

ونفى نتانياهو، الذي استجوب 3 مرات من قبل فيما يطلق عليها القضية 4000، وشركة "بيزك" ارتكاب أي مخالفات.