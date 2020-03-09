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محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني (فيديو)

منشور 09 آذار / مارس 2020 - 09:16
سيارتان في موكب حمدوك تعرضتا للتفجير
سيارتان في موكب حمدوك تعرضتا للتفجير

أفاد التلفزيون السوداني، اليوم الاثنين، بأن رئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك نجا من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن محاولة الاغتيال تمت عبر سيارة مفخخة استهدفت موكبه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في مجلس الوزراء السوداني قوله إن حمدوك نجا من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في العاصمة، فيما أكد التلفزيون الحكومي أنه نقل إلى مكان آمن.

ونقل مراسلون عن شهود عيان قولهم إن سيارتين في موكب حمدوك تعرضتا للتفجير، كما أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع أي إصابات.

وأفاد بورود أنباء تتحدث عن إلقاء قنبلة بدائية باتجاه موكب حمدوك، ما أدى إلى إصابة سيارتين في الموكب.

 

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