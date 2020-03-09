محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني (فيديو)

أفاد التلفزيون السوداني، اليوم الاثنين، بأن رئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك نجا من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن محاولة الاغتيال تمت عبر سيارة مفخخة استهدفت موكبه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر في مجلس الوزراء السوداني قوله إن حمدوك نجا من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في العاصمة، فيما أكد التلفزيون الحكومي أنه نقل إلى مكان آمن.

نجاة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال في الخرطوم https://t.co/x3AH0T9OzY pic.twitter.com/hI66hItaOj — RT Arabic (@RTarabic) March 9, 2020

ونقل مراسلون عن شهود عيان قولهم إن سيارتين في موكب حمدوك تعرضتا للتفجير، كما أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع أي إصابات.

وأفاد بورود أنباء تتحدث عن إلقاء قنبلة بدائية باتجاه موكب حمدوك، ما أدى إلى إصابة سيارتين في الموكب.