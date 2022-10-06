محاولة اغتيال رئيس جماعة علماء العراق في البصرة (فيديو)

تعرض رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا، لمحاولة اغتيال في محافظة البصرة جنوب العراق، بعد تعرض غرفته داخل الفندق الذي يقيم فيه لإطلاق نار كثيف.

وأكد الشيخ الملا، نجاته من محاولة اغتياله، عقب الهجوم الذي طال مقر إقامته في فندق مناوي باشا في البصرة.

وأفادت مصادر، بأن مجموعة مسلحة فتحت النار مستهدفة محيط القصور الرئاسية في البصرة وانسحبت من المكان.

ونشرت عائلة الملا مقطع فيديو لمقر إقامته، وبحسب المتحدث في الفيديو، فإن إطلاق نار كثيف شن على غرفة الملا من خارج الفندق حال دخوله إليها.

ولم يصب الملا ومرافقوه بأي أذى.

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نجاة الشيخ خالد الملا رئيس جماعة علماء العراق من محاولة اغتيال فاشلة في المدينة البصرة اثر تعرض محل اقامته لاطلاق نار من مجهولين. pic.twitter.com/DFcu7k8caN — Saadshaker21 (@saadshaker21) October 6, 2022

وبدأت السلطات الأمنية العراقية، اجراء التحقيقات في محاولة اغتيال الشيخ الملا، الذي كان برفقة نجله في زيارة إلى البصرة

وأفادت وسائل اعلام، الثلاثاء الماضي، بسقوط أكثر من 15 قذيفة داخل القصور الرئاسية في البصرة وفي محيطها.

من هو خالد الملا ؟

ولد خالد بن عبد الوهاب المُلّا يوم 14 شوال 1386/ 25 يناير (كانون الثاني) 1967 في البصرة ونشأ ودرس بها. حصل على بكالوريوس علوم شرعية من كلية الإمام الأعظم في بغداد سنة 1998، وماجستير في التفسير من الجامعة نفسها سنة 2002، ثم حصل على دكتوراه في علوم القرآن من معهد الدعوة الجامعي في بيروت.

اشتغل بالتدريس ومارس وظائفة دينية في بغداد والحلة والناصرية والبصرة. أسس مؤسسة «الوسطية والاعتدال»، وساهم في تشكيل جماعة علماء العراق، التي أسسها عبد اللطيف الهميم سنة 2007، وعيّن رئيسًا لفرع الجنوب، ثم رئيسًا لها.

أصبح عضوا في الائتلاف الوطني العراقي. دخل السياسة ورشح نفسه أكثر من مرة كـمسلم سني لكنه فشل لدخول إلى البرلمان.

حصل على العديد من المناصب، فهو عضو الشورى المركزية في رابطة الوحدة الإسلامية، وإمام جامع ومدرس في كلية ورئيس جماعة علماء العراق.

يعد من دعاة التقريب بين المذاهب الإسلامية في العراق، ومعارضًا للطائفية.

مع هذا، يقارن مع أحمد بدر الدين حسون عند المعارضة السورية. وهناك بعض الانتقادات الموجهة له من العراقيين أيضًا.