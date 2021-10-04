محاولة اغتيال رجل أعمال اسرائيلي في قبرص (صورة)

تعرض رجل الأعمال والملياردير الإسرائيلي "تيدي ساغي" لمحاولة اغتيال في جزيرة قبرص، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وجاء من الشركات التابعة لرجل الاعمال أن الحديث يدور عن احباط محاولة إيرانية لاستهداف مواطنين إسرائيليين في قبرص وليس ساغي نفسه

ونقلت قناة كان العبرية صباح اليوم الإثنين عن وسائل اعلام في قبرص تأكيدها، أن الملياردير ورجل الاعلام الإسرائيلي "تيدي ساغي"، نجا من محاولة لاغتياله في الجزيرة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن مواطنا يحمل جواز سفر روسيا، اعتقل وبحوزته مسدس وكاتم للصوت، وبعد خضوعه للتحقيق تبين نيته اغتيال ساغي.

وتتحدث تقارير أخرى أن أجهزة استخبارات أجنبية انذرت سلطات قبرص بالخطة لاستهداف ساغي.