محاولة اغتيال مادورو كلفت 20 مليون دولار

بلغت محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، التي جرت في الـ4 من أغسطس العام الماضي، بلغت كلفتها 20 مليون دولار.

وشكر مادورو في حديث مع الجيش ضباط الاستخبارات وإنفاذ القانون على الشجاعة والبسالة التي أبدوها في الدفاع عن الرئيس.

وكان الرئيس الفنزويلي قد تعرض لمحاولة اغتيال باستخدام طائرات مسيرة في الـ4 من أغسطس من العام الماضي، واتهم مادورو المعارضة والرئيس السابق لكولومبيا، خوان مانويل سانتوس، بتنظيم محاولة الاغتيال، موضحا أنه كان على علم بإعداد مؤامرة ضده بدعم من الولايات المتحدة.