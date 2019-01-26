محتجون أكراد يحرقون معسكرا للجيش التركي في شمال العراق

محتجون أكراد يقتحمون معسكرا للجيش التركي بشمال العراق

قال سكان ومسؤولون أكراد إن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا عندما اقتحم محتجون معسكرا للجيش التركي قرب دهوك في إقليم كردستان العراق يوم السبت وأحرقوا دبابتين ومركبات أخرى.

وأكد مسؤول طبي مقتل محتج خلال اقتحام المعسكر بحسب ما اوردته قناة "العربية"..

وذكر مسؤول كردي في منطقة دهوك أن المتظاهرين كانوا يحتجون على ضربة جوية تركية في الآونة الأخيرة أسفرت عن مقتل أربعة مدنيين.

وكتبت وزارة الدفاع التركية على تويتر "وقع هجوم على إحدى القواعد في شمال العراق جراء تحريض من منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية. لحقت أضرار جزئية بمركبات ومعدات خلال الهجوم".

وقالت الوزارة إنه "يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة فيما يتعلق بالواقعة" ولم تذكر اسم القاعدة.

ولم يتسن الاتصال بالمسؤولين الأتراك للحصول على مزيد من التعليقات.

وتنفذ تركيا ضربات جوية بصورة منتظمة بالقرب من الحدود مستهدفة قواعد مقاتلي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق. وتخوض الجماعة تمردا منذ عقود في تركيا.

وقال مسؤول كردي ثان لم يكشف عن اسمه إن الجنود الأتراك في المعسكر الواقع في شيلادزي إلى الشرق من دهوك أطلقوا النار في البداية على المحتجين ثم غادروا المعسكر.

وأضاف أن قوات الأمن الكردية تحاول السيطرة على الوضع.