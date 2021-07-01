محتجون عراقيون يقطعون طريقا مؤديا لمعبر لحدودي مع إيران

المتظاهرون يحتجون على تردي خدمة الكهرباء والانقطاع المتكرر للتيار وسط أجواء الصيف الحارة.

أفاد مصدر أمني عراقي أن عشرات المتظاهرين في محافظة ديالى (شرق) قطعوا الخميس، طريقاً يؤدي إلى معبر حدودي مع إيران، محتجين على تردي خدمة الكهرباء.

وأكد شهود عيان، أن العشرات من المتظاهرين في مدينة خانقين بمحافظة ديالى قطعوا الطريق المؤدي إلى معبر “المنذرية” الحدودي مع إيران.

وأضافوا أن المتظاهرين يحتجون على تردي خدمة الكهرباء والانقطاع المتكرر للتيار وسط أجواء الصيف الحارة.

وأفاد الشهود بأن المحتجين نصبوا خياماً في المكان للاعتصام هناك لحين الاستجابة لمطالبهم بإقالة مسؤولين محليين متهمين بالفساد وتحسين خدمة الكهرباء.

من جانبه، قال الملازم أول في شرطة ديالى شعلان الكاملي، إن المتظاهرين أغلقوا الطريق بالحجارة وإطارات السيارات الفارغة التي أضرموا فيها النيران.

وأضاف أن “السلطات الأمنية لا تستطيع إجبار المحتجين على إعادة فتح الطريق وإنما ستحاول إقناعهم بذلك، خشية وقوع صدامات بين الطرفين”.

والثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، إن وزير الكهرباء العراقي ماجد حنتوش قدم استقالته من منصبه على خلفية احتجاجات وانتقادات شعبية وسياسية لتردي خدمة الكهرباء في البلاد.

ويعاني العراق من أزمة نقص الكهرباء منذ عقود جراء الحروب المتعاقبة وعدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد فضلا عن استشراء الفساد.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.

وينتج العراق ما بين 19 و21 ألف ميغاوات من الطاقة الكهربائية، بينما الاحتياج الفعلي يتجاوز 30 ألف ميغاوات، وفقا لمسؤولين في قطاع الكهرباء.

وأواخر العام الماضي، توصلت لجنة تحقيق شكلها البرلمان العراقي، إلى إنفاق 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2005، دون تحسن يذكر في الخدمة.