محتجون لبنانيون يلقون اكياس نفايات امام منازل سياسيين بطرابلس

ألقى محتجون لبنانيون، مساء الإثنين، بأكياس النفايات أمام منازل سياسيين في طرابلس (شمال)، في رسالة رفض للنخبة السياسية الحاكمة، قبل أن تندلع مواجهات تدخل الجيش لفضها.

ونظم نحو 30 محتجا مسيرة في طرابلس، ووصولوا إلى منازل وزير العدل الأسبق أشرف ريفي، إلى جانب النائبين محمد كبارة (المستقبل)، وفيصل كرامي (رئيس تيار الكرامة)، وألقوا القمامة أمامها. وفور وصول المحتجين أمام منزل كرامي ألقوا عشرات الأكياس من النفايات، قبل أن تقوم قوات حراسة كرامي برمي الأكياس على المحتجين، وسط اشتباكات بالأيدي والعصي بين الجانبين.

وأصيب 5 محتجين جراء الاشتباكات بجروح طفيفة ومتوسطة، قبل أن تدخل قوات الجيش لفض الاشتباكات، بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع.

ويواصل متظاهرون لبنانيون في اليوم الـ54 من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، قطع بعض الطرق وسط إضراب جزئي في المدارس، في ظلّ انتكاسة جديدة في جهود تشكيل الحكومة.

والأحد، قررت رئاسة الجمهورية تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس وزراء جديد لتجرى في 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عوضا عن اليوم، بعد ساعات من إعلان رجل الأعمال سمير الخطيب اعتذاره عن عدم قبول الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة.