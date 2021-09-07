محتجون يرشقون رئيس وزراء كندا بالحجارة (فيديو)

رشق محتجون رافضون لإجراءات الإغلاق والتطعيم المرتبطة بفيروس كورونا الثلاثاء، رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو أثناء جولة انتخابية في مقاطعة أونتاريو.

ورفض المحتجون الذين ألقوا بالحجارة على ترودو القيود الصحية، وسياسة التطعيم التي تتخذها الحكومة ضد فيروس كورونا.

كان ترودو يغادر حدث انتخابي، عندما كان محاطًا بمتظاهرين غاضبين، وألقي بعضهم حفنة من الحجارة الصغيرة على زعيم الحزب الليبرالي الكندي. ورفع بعض أفراد الحراسة أيديهم لمحاولة حماية ترودو من التعرض لأذى أثناء ركوبه في حافلة حملته.

Here's the video of stones being thrown towards the Prime Minister while he was leaving his campaign stop in London, Ontario this evening pic.twitter.com/MNOVHIKMiY — Sarah Sears (@iamSas) September 6, 2021

وعلى متن طائرة الحملة الانتخابية الليبرالية، أخبر ترودو المراسلين أن بعض الحجارة "ربما أصابت كتفه".

وواجه رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في حملته الانتخابية، عدة مرات، متظاهرين غاضبين ومعارضين للتطعيم والقيود الصحية.

وفي وقت سابق، أعلن ترودو عن إجراء انتخابات مبكرة في البلاد في 20 سبتمبر، بعد أقل من عامين على آخر انتخابات اتحادية، مؤكدا أن كندا تمر بلحظة تاريخية بسبب جائحة فيروس كورونا.