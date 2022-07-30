محتجون يستحمون في نافورة مبنى البرلمان العراقي (صور)

قام عدد من أنصار التيار الصدري، الذين اقتحموا مبنى البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، بالاستحمام في نافورة المبنى، وسط صدامات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب.

وأصيب عشرات المتظاهرين في مواجهات المنطقة الخضراء، وقال مصدر بالشرطة العراقية، إن قوات مكافحة الشغب واجهت حشود كبيرة من المتظاهرين التابعين للتيار الصدري بخراطيم المياه، وكذلك بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع لمنع وصولهم إلى عمق المنطقة الخضراء.

حشود المتظاهرين

وذكرت المصادر أن حشود المتظاهرين تزداد حول محيط المنطقة الخضراء للوصول إلى مقر مجلس القضاء الأعلى الذي احتج عليه التيار الصدري.

وقالت مصادر الشرطة العراقية، اليوم السبت، إن المتظاهرين تجاوزوا الحواجز الكونكريتية التي وضعتها القوات الأمنية وأسقطوها للوصول إلى بوابة المنطقة الخضراء.

وأضافت، أن القوات الأمنية حاولت منع الحشود من دخول المنطقة الخضراء حيث مقرات الحكومة والبرلمان وسفارات الدول المعتمدة ببغداد، وفتحت خراطيم المياه من خلف الكتل الكونكريتية لمواجهة محاولات الاقتحام.