محتجون يطلقون النار على الجيش اللبناني

قالت مصادر اعلامية لبنانية متطابقة أن شبانا مسلحين أطلقوا الرصاص في الهواء في محلة التل بطرابلس، وطلبوا من أصحاب المحال التجارية والصيرفة الإقفال احتجاجا على الأوضاع المعيشية فيما تحدثت تقارير عن اطلاق النار على الجيش اللبناني في خضم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على الوضع الاقتصادي المتردي

اطلاق نار على الجيش

واعترض محتجون في مدينة طرابلس بشمال لبنان، اليوم الأربعاء، طريقا لعناصر دورية تابعة للجيش اللبناني، في حين أن الجيش أطلق النار في الهواء لتفريقهم.

ويأتي ذلك بعد أن انتشر الجيش في طرابلس إثر إطلاق مسلحين للرصاص في الهواء في محلة التل بطرابلس، وطلبوا من أصحاب المحال التجارية والصيرفة الإقفال احتجاجا على الأوضاع المعيشية.

الجيش ينتشر بكثافة في التبانة... وهذا ما يفعله pic.twitter.com/gprvWtyVPu — Lebanon 24 (@Lebanon24) June 30, 2021

اطلاق نار واغلاق محال تجارية



ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبناني إلى أن "مسلحين أطلقوا الرصاص في الهواء في محلة التل، وطلبوا من أصحاب المحال والمؤسسات التجارية والصيرفة الإقفال احتجاجا على انقطاع الكهرباء، وارتفاع سعر صرف الدولار، والارتفاع الجنوني في أسعار مختلف السلع الاستهلاكية".

وأوضحت الوكالة نقلا عن مندوبها بأن "مسلحين آخرين أطلقوا الرصاص أيضا في الهواء في محلتي التبانة والحارة البرانية لفقدان المحروقات، وانقطاع الكهرباء، والغلاء الفاحش".

كما ذكر موقع "لبنان 24" أن "الجيش اللبناني انتشر في المنطقة، وأن عناصر الجيش ما زالت منتشرة في مختلف احياء وشوارع المدينة، وتقوم بمهامها على أكمل وجه حفاظا على امن وأمان أبناء طرابلس وسكانها".

#Lebanon - Army with armoured vehicles trying to quell upsurge of rage in several neighbourhoods in #Tripoli as gunfire rings out #طرابلس_لبنان pic.twitter.com/maJ7vxkLgH — sebastian usher (@sebusher) June 30, 2021



حالة توتر في طرابلس

هذا وقالت وسائل إعلام ومواقع إخبارية لبنانية إن "حالة من التوتر الشديد و‏الغضب سادت في طرابلس بشمال لبنان"، مؤكدة "قطع بعض الطرقات مع سماع إطلاق نار وظهور مسلح كثيف، وتعرض محلات تجارية وصيرفة لإطلاق نار".