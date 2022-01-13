محتجون يهاجمون أحد فروع مصرف لبنان ويحرقونه (فيديو)

هاجم محتجون غاضبون، مساء أمس الأربعاء، أحد مكاتب مصرف لبنان في منطقة الحمرا، وقاموا بإضرام النار فيه.

وردد المحتجون الذين تجمعوا أمام المكتب، هتافات وشعارات، منددة بالطبقة الحاكمة والسياسات المالية والمصرفية، القائمة في البلاد.

واحتشد عشرات اللبنانيين، مساء الأربعاء، أمام مصرف لبنان في بيروت، ضد ما أطلقوا عليها "منظومة النهب والتفقير" تنديدا بتدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار.

وكان من المفترض أن يسير المتظاهرون من المصرف إلى مجلس الوزراء ومن بعده إلى مبنى البرلمان، لكن مواجهة محدودة اندلعت بعدما حاول عدد من المتظاهرين تسلق جدار المصرف واقتحامه من الباب الخلفي وإضرام النار فيه.

وعلى غرار بيروت، قطع عدد من المحتجين الطرقات في مدينة طرابلس بالإطارات المشتعلة وأمام مصرف لبنان احتجاجا على الأوضاع المعيشية الصعبة.