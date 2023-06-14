محتج بملابس سجين يحاول عرقة موكب ترامب

فشل متظاهر يرتدي زي السجن في عرقلة موكب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد إدانته أمس الثلاثاء، في محكمة اتحادية بميامي.

ووثق تسجيل صور رجلا يحمل لافتة كتب عليها "احبسوه" وهو يقفز أمام سيارة دفع رباعي، قبل أن يتمكن عملاء من الخدمة السرية كانوا يركضون بجانب السيارة من الإمساك به.

CHAOS erupted after a Trump protester in a prison outfit made a sad attempt to block former President Donald Trump's motorcade as it was leaving the Miami courthouse where Trump was arraigned on Tuesday. The protester was seen being detained by police shortly after. pic.twitter.com/wZjA5sSfgs — Breitbart News (@BreitbartNews) June 13, 2023

ولم يعرف بعد وليس من الواضح ما إذا كان الرجل سيواجه أي اتهامات باقتحام موكب الرئيس الأمريكي السابق.

ودفع ترامب ببراءته من تهم جنائية اتحادية وجهت اليه متعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي عندما ترك منصبه، والكذب على مسؤولين قاموا بالسعي إلى استعادتها.

A protester in a prisoner costume is apprehended after jumping in front of Donald Trump's motorcade as he left the Miami courthouse. pic.twitter.com/f3IkMTbv8y — The Recount (@therecount) June 13, 2023

وجاء الدفع بالبراءة في محكمة اتحادية في ميامي أمام القاضي جوناثان جودمان، ليثير معركة قانونية من المرجح أن تستمر أشهر، بالتزامن مع استعداد ترامب لإطلاق حملته الانتخابية للفوز بالرئاسة في انتخابات نوفمبر 2024.