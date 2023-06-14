محتج بملابس سجين يحاول عرقة موكب ترامب

فشل متظاهر يرتدي زي السجن في عرقلة موكب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بعد إدانته أمس الثلاثاء، في محكمة اتحادية بميامي.
ووثق تسجيل صور رجلا يحمل لافتة كتب عليها "احبسوه" وهو يقفز أمام سيارة دفع رباعي، قبل أن يتمكن عملاء من الخدمة السرية كانوا يركضون بجانب السيارة من الإمساك به.
ولم يعرف بعد وليس من الواضح ما إذا كان الرجل سيواجه أي اتهامات باقتحام موكب الرئيس الأمريكي السابق.
ودفع ترامب ببراءته من تهم جنائية اتحادية وجهت اليه متعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي عندما ترك منصبه، والكذب على مسؤولين قاموا بالسعي إلى استعادتها.
وجاء الدفع بالبراءة في محكمة اتحادية في ميامي أمام القاضي جوناثان جودمان، ليثير معركة قانونية من المرجح أن تستمر أشهر، بالتزامن مع استعداد ترامب لإطلاق حملته الانتخابية للفوز بالرئاسة في انتخابات نوفمبر 2024.