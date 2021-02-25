محطات من حياة السفير والضابط السوري بهجت سليمان (صور)

منذ عودته من الاردن عام 2014، وإعلان العاصمة عمان أن السفير السوري السابق الراحل اللواء بهجت سليمان، شخصا غير مرغوب فيه، بسبب تصريحاته التي اعتبرت وقتها تدخلا بالشأن الاردني، تفرغ سليمان للكتابة إلى حين موته بفيروس كورونا في العاصمة دمشق.

السفير السوري السابق الذي تقلد عددا من المناصب خلال عقود، تفرغ بشكل كبير للكتابة حول القضايا السياسية المتعلقة بالشأن السوري، إضافة إلى نشاطه اللافت على مواقع التواصل الاجتماعي، ودخوله بمعارك سياسية وفكرية مدافعة عن نظام بلاده، ومنتقدا التدخلات الخارجية في سوريا.

قبل الإعلان عن إصابته بكورونا كتب سليمان الذي تقلد عددا من المناصب خلال عقود، في صفحته على تويتر اعتذارا عن الكتابة لمدة أسبوع، "لأسباب طارئة" وتمنى عليهم أن يضاعفوا جهودهم في الكتابة خلال تلك الفترة

في 17 من الشهر الجاري تم الإعلان عن إصابة سليمان بفيروس كورونا، تزامنا مع الإعلان عن إصابة المحلل السياسي اللبناني ومنسق شبكة "أمان" للبحوث والدراسات الاستراتيجية أنيس النقاش بالفيروس، والذي توفى لاحقا في أحد مشافي دمشق.

شغل سليمان، المولود في اللاذقية عام 1949، عددا من المناصب العسكرية والأمنية والدبلوماسية خلال عقود، كان آخرها سفير بلاده في الأردن حتى عام 2014، حين أعلنته المملكة آنذاك "شخصا غير مرغوب فيه"، وهو ما ردت عليه دمشق بالمثل.

ويعد سليمان من الشخصيات الأمنية التي تسلمت مناصب مهمة في عهدي الرئيسين: الراحل حافظ الأسد، والحالي بشار الأسد، كان أهمها رئاسته لجهاز الأمن الداخلي في سوريا برتبة لواء ركن.

بعد تخرجه في الكلية الحربية عام 1970، تدرج سليمان في المواقع العسكرية من قائد سرية إلى كتيبة، وفي أوائل الثمانينيات كان قائدا للواء 41 مدرع في الجيش السوري، برتبة مقدم ركن، وشارك في حرب أكتوبر عام 1973، كما شارك في حرب 1982 وكان وقتها برتبة "مقدم ركن" حسب نجله حيدرة

مطلع عام 2000 بدأ يظهر اسم سليمان للتداول في سوريا بوصفه أحد كبار رجال الأمن المقربين من الرئيس بشار الأسد، وقبيل توليه منصبه رسميا، بدأ يجتمع ببعض المثقفين السوريين في المرحلة التي عرفت بـ "ربيع دمشق" وشهدت عددا من المنتديات التي وجهت انتقادات حادة للسلطة السياسية.

ومع عودته من الأردن، في 2014 التي تم تعيينه سفيرا لبلاده فيها عام 2009، لم يتسلم سليمان أي منصب رسمي، وتفرغ للكتابة عبر مواقع التوصال الاجتماعي، وكانت له زاوية باسم "خاطرة أبو المجد"، "يخوض فيها" معاركه الفكرية كما كان يقول، وينشر فيها مواقفه التي بقيت مؤيدة للرئيس بشار الأسد حتى رحيله، وقد نشر نجله حيدرة صورة لمنزل العائلة أثناء انتخابات عام 2014

وثمة اعتقاد لدى كثيرين أنه هو صاحب الشخصية التي تكتب باسم مستعار "نارام سرجون"، ومؤخرا حازت هذه الفكرة اهتماما ضمن أوساط الكتاب والمثقفين المؤيدين لسليمان، حين تم الإعلان خطأ، عن الشخصية الحقيقة، عبر سليمان ذاته الذي عاد واعتذر، لتبقى شخصية نارام مجهولة، كما بقيت أسباب الذي يكتب باسمها في إخفاء شخصيته غير معروفة.

يحمل سليمان شهادة دكتواره في الاقتصاد السياسي منذ عام 1982.