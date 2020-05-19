محكمة أمريكية تتهم لبنانيين بتهريب أجزاء طائرات لحزب الله

قدمت محكمة أمريكية لائحة اتهام ضد مواطنين لبنانيين بدعوى تهريبها أجزاء سلاح إلى حزب الله.



وذكرت القناة 7 العبرية أن محكمة ولاية مينيسونا الأمريكية أدانت اللبنانييين أسامة وعصام حمادة بالتخطيط لتهريب قطع لطائرات أمريكية بدون طيار إلى حزب الله واعترف عصام في شهر مارس بهذه التهم.



وادعت أن الشقيقين اشتريا قطعًا تكنولوجية معقدة وقاموا بتهريبها إلى حزب الله في لبنان بين 2009 و2013.



وأوضحت أنه تم اعتقالهما في شهر فبراير عام 2018 في جنوب أفريقيا وتم تسليمهما إلى الولايات المتحدة.