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محكمة أوروبية ترفض طعن حماس بتصنيفها منظمة ارهابية

محكمة أوروبية ترفض طعن حماس بتصنيفها منظمة ارهابية
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