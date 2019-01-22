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محكمة إسرائيلية تحكم بحجز مؤقت على قطعة أرض للرئيس الفلسطيني الراحل عرفات

محكمة إسرائيلية تحكم بحجز مؤقت على قطعة أرض للرئيس الفلسطيني الراحل عرفات
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