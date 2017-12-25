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محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال والدة عهد التميمي وابنة عمها 4 أيام‎

محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال والدة عهد التميمي وابنة عمها 4 أيام‎
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