محكمة اسرائيلية تدين الرئيس عرفات والبرغوثي بـ 17 هجوما

اتهمت محكمة اسرائيلية الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان البرغوثي، بالضلوع في هجمات للمقاومة استهدفت إسرائيليين إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000.

وقالت قناة 13 الإسرائيلية أن "المحكمة الإسرائيلية أدانت الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، والأسير مروان البرغوثي، والسلطة الفلسطينية بالمسؤولية عن 17 هجوما خلال الانتفاضة الثانية، وتعويض أهالي القتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل "279.8 مليون دولار".

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي في العام 2001 وهو من قادة الانتفاضة الفلسطينية التي تصدت لاجتياح قوات الجيش الاسرائيلي لمدن الضفة الغربية

وأوضحت الصحيفة أنه في يناير/ كانون الثاني، وضعت المحكمة رهنا مؤقتا على قطعة أرض في القدس يمتلكها الراحل ياسر عرفات، بعد رفع دعوى تعويضات مدنية ضد السلطة الفلسطينية.