محكمة اميركية ترفض الافراج عن مستشار ولي عهد ابو ظبي

كشفت مصادر اعلامية اميركية ان محكمة مختصة رفضت الإفراج عن جورج نادر المستشار السابق لمحمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي الذي اعتقل وبحوزته "مواد إباحية لأطفال" العام الماضي.

واتهمت محكمة فرجينيا نادر بـ "حيازة أشرطة جنسية للأطفال" واشارت صحيفة "واشنطن بوست" ان هذه ليست المرة الأولى؛ إذ أدين قبل 28 عاماً بنقله مواد إباحية للأطفال، وتم تخفيف عقوبته بعد تدخل شخصيات بارزة أمام المحكمة.

وارتبط اسم نادر اللبناني الاصل مؤخراً بولي عهد أبوظبي، وكان شاهداً رئيسياً في تحقيقات روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية 2016، لمصاحة دونالد ترامب.

وذكرت مصادر محلية أن عقوبة التهمة الموجهة إلى نادر تتراوح بين السجن 15 و40 عاماً، وفقاً للقانون الأمريكي.