محكمة اميركية تنظر بالافراج المشروط عن السعودي حميدان التركي

تعقد محكمة اميركية يوم 6 مايو جلسة الإفراج المشروط عن المواطن السعودي حميدان التركي السجين بالولايات المتحدة والمحكوم بـ 27 عاما

وقالت ابنة السجين لمى التركي، إن والدها سيمثل أمام اللجنة للمرة الثانية بدون محاميه، مشيرة إلى أن السبل القانونية أمامه باتت ضئيلة

قال تركي نجل المعتقل بالسجون الأمريكية حميدان التركي إن القضاء الأمريكي حدد جلسة لوالده المعتقل منذ سنوات يوم الثلاثاء القادم، ويأتي ذلك بعد مرور سنة على جلسة لجنة الإفراج المشروط.

زيارة أخواتي نورة وأروى الأخيرة لوالدي #حميدان_التركي كانت مفاجئة له نظرا لانقطاع الاتصال معه فلم يكن يعلم بقدومهم للولايات المتحدة الامريكية فضلا عن وصولهم للسجن ،، هكذا عبر عنها فرج الله همه: pic.twitter.com/ugLnatDDSz — تركي حميدان التركي (@Turki_Homaidan) ٥ ديسمبر ٢٠١٨

وحميدان علي آلتركي، مواطن سعودي أدين في محكمة كولورادو بتهمة الاعتداء جنسياً على مدبرة منزله الاندونيسية. في 31 أغسطس 2006، حُكم على التركي بالسجن 28 عاما، بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية وإجبارها على العمل لديه جبراً دون دفع أجرها وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر

يقف والدي أمام لجنة البرول للمرة الثانية دون محاميه..

نسأل الله أن يسدد كلمته ويقوي حجته. https://t.co/NWy3cGSHWZ — ⚖ LM ∞ (@LamaHomaidan) ٢٩ أبريل ٢٠١٩

جدير بالذكر أن القضاء الأمريكي رفض دعوى تقدم بها السجين حميدان التركي بشأن نقله لاستكمال بقية فترة محكوميته في المملكة، حيث قرر القاضي الفيدرالي روبرت بلاكبيرن شطب دعوى “التركي” ضد وكلاء النيابة الأمريكية والتي اتهمهم فيها بإفساد مساعيه لنقله إلى المملكة لإكمال بقية محكوميته.

وكانت اللجنة المذكورة قد رفضت الافراج عن السجين السعودي الذي بدأ يعلم اللغة العربية والقرآن الكريم للسجناء



